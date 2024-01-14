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Возвращение Трампа является угрозой для ЕС, - глава Европейского центрального банка

Воскресенье 14 января 2024 04:32
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Возвращение Трампа является угрозой для ЕС, - глава Европейского центрального банка Фото: глава Европейского центрального банка Кристин Лагард (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки представляет очевидную угрозу для Европы.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу France 2.

Лагард упомянула о деятельности Дональда Трампа в должности президента США в период 2017-2021 годов.

"Просто посмотрите на торговые тарифы, отношение к НАТО и борьбу с изменением климата. Если бы только в этих трех сферах в прошлом американские интересы не согласовывались с европейскими", - сказала глава ЕЦБ.

Она добавила, что не считает переизбрание Трампа оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины, поскольку есть ряд членов Конгресса США, которые глубоко враждебны жестокой войне, которую развязала Россия, и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Киев.

Выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев – бывший президент США Дональд Трамп.

Пока известно о том, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов из-за ряда дел инициировали в 34 штатах.

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Дональд Трамп ЕЦБ Кристин Лагард
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