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Участие Трампа в президентских выборах хотят запретить в десятках штатов: подробности

Суббота 06 января 2024 03:24
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Участие Трампа в президентских выборах хотят запретить в десятках штатов: подробности Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Процедуру исключения Дональда Трампа из избирательных списков грядущих президентских выборов инициировали в 34 штатах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в ряде случаев соответствующие иски в судах были отклонены, но в более 20 штатов процессы рассмотрения доказательств продолжаются. Сообщается, что как минимум в 20 штатах этот вопрос остается нерешенным.

Дела, связанные с исключением Трампа из избирательных списков, основываются на пункте 14 поправки Конституции США. Она призвана лишать возможности занимать государственные должности всех, кто ранее находился на госслужбе и участвовал в восстании или мятеже.

Трампу могут запретить участвовать в праймериз президентских выборов в США

Напомним, что 28 декабря руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Заседание по жалобе запланировано на 4 января 2024 года. Решение суда, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.

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