Повернення Трампа є загорозою для ЄС, - голова Європейського центрального банку

Потенційна перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки становить очевидну загрозу для Європи.

Про це заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю телеканалу France 2 .

Лагард згадала про діяльність Дональда Трампа на посаді президента США в період 2017-2021 років.

" Просто подивіться на торговельні тарифи, на ставлення до НАТО і боротьбу зі зміною клімату. Якби тільки в цих трьох сферах у минулому американські інтереси не узгоджувалися з європейськими", - сказала глава ЄЦБ.

Вона додала, що не вважає переобрання Трампа залишить Європу самотньою у своїй підтримці України, оскільки є низка членів Конгресу США, які глибоко ворожі до жорстокої війни, яку розв’язала Росія, і які продовжуватимуть фінансувати та підтримувати Київ.

Вибори у США

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

Наразі відомо про те, що процедуру виключення Трампа з виборчих списків президентських виборів через низку справ ініціювали в 34 штатах.