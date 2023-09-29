Возвращение Тайваня под контроль Пекина не остановит никакая сила, - Си Цзиньпин

"Достижение полного воссоединения родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью, и не может быть остановлено никакой силой", - подчеркнул китайский лидер в ходе выступления в Пекине по случаю 74-летия образования КНР.

Также Си Цзиньпин призвал содействовать мирному развитию отношений между материковой частью Китая и островом Тайвань, углублять интеграцию.

В своем выступлении лидер КНР призвал нацию укрепить уверенность и стремиться к единству в построении сильного Китая, а также достижении национального возрождения.

Он также обратил внимание на необходимости твердо соблюдать принцип одного Китая, "Консенсуса 1992 года" и принципа Нового Китая "одна страна, две системы".

Позиция Пекина относительно Тайваня

Китай называет Тайвань частью территории своей страны, в то время как остров считает себя отдельным независимым государством, и даже получил поддержку Соединенных Штатов.

По данным американской разведки, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить.

Добавим, что как отметил 10 сентября президент США Джо Байден, спад в экономике Китая уменьшает вероятность того, что Пекин вторгнется в Тайвань.