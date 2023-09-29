Повернення Тайваню під контроль Пекіна не зупинить жодна сила, - Сі Цзіньпін

"Досягнення повного возз'єднання батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю, і не може бути зупинено жодною силою", - наголосив китайський лідер під час виступу в Пекіні з нагоди 74-річчя утворення КНР.

Також Сі Цзіньпін закликав сприяти мирному розвитку відносин між материковою частиною Китаю та островом Тайвань, поглиблювати інтеграцію.

У своєму виступі лідер КНР закликав націю зміцнити впевненість та прагнути єдності у побудові сильного Китаю, а також досягненні національного відродження.

Він також звернув увагу на необхідність твердо дотримуватися принципу одного Китаю, "Консенсусу 1992 року" та принципу Нового Китаю "одна країна, дві системи".

Позиція Пекіна щодо Тайваню

Китай називає Тайвань частиною території своєї країни, тоді як острів вважає себе окремою незалежною державою, і навіть отримав підтримку Сполучених Штатів.

За даними американської розвідки, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін висловив думку, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити.

Як зазначив 10 вересня президент США Джо Байден, спад в економіці Китаю зменшує ймовірність того, що Пекін вторгнеться в Тайвань.