Возврат билетов на поезд "Киев-Варшава" снова доступен онлайн, но не всем. Что известно

Теперь в приложении "Укрзализныци" снова доступно онлайн возвращение билетов на популярный поезд "Киев-Варшава". Правда, этой услугой можно воспользоваться только после верификации через "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Отныне приложение "Укрзализныци" интегрировано с "Дія". Это позволит вновь запустить онлайн-возврат билетов на международные направления", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как отмечают в компании, это также позволит не допустить активизации перекупов, охотящихся на самый популярный поезд №67/68 "Киев - Варшава".
"А ведь билеты на него теперь доступны только верифицированным через Дія. Подпись пользователям", - констатируют в УЗ.
Верифицировать аккаунт можно двумя путями:
Верификация аккаунта через Дія.Подпись будет доступна пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения.
Летом УЗ была вынуждена временно приостановить услугу возвращения билетов на международные поезда через активизацию перекупов.
"Этот вынужденный шаг имел достаточно неплохой результат, однако была и обратная сторона - неудобства для наших добросовестных пользователей. Но выход всегда есть, если ты над этим работаешь. Спасибо Минцифры за партнерство и поддержку", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко .
Добавим, с ноября прошлого года "Укрзализныця" полностью перевела продажи билетов именно на поезд №67/68 "Киев-Варшава" в онлайн. Это сделали для предотвращения перепродаж. Впрочем, купить билеты на этот поезд все равно сложно.
Позже, с 26 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на все популярные международные поезда только онлайн.
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