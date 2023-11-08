Повернення квитків на поїзд "Київ-Варшава" знову доступне онлайн, але не всім. Що відомо

Тепер у додатку "Укрзалізниці" знову доступне онлайн повернення квитків на популярний поїзд "Київ-Варшава". Щоправда, цією послугою можна скористатися тільки після верифікації через "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Відтепер застосунок "Укрзалізниці" інтегрований з Дією. Це дозволить знову запустити онлайн-повернення квитків на міжнародні напрямки", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, як зазначають в компанії, це також дозволить не допустити активізації перекупів, які полюють на найпопулярніший поїзд №67/68 "Київ - Варшава".
"Аадже квитки на нього тепер доступні тільки верифікованим через Дія.Підпис користувачам", - констатують в УЗ.
Верифікувати акаунт можна двома шляхами:
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Верифікація акаунта через Дія.Підпис ставатиме доступною користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку.
Влітку УЗ була вимушена тимчасово призупинити послугу повернення білетів на міжнародні потяги онлайн через активізацію перекупів.
"Цей вимушений крок мав досить непоганий результат, проте була й зворотна сторона - незручності для наших добросовісних користувачів. Але вихід завжди є, якщо ти над цим працюєш. Дякую Мінцифри за партнерство та підтримку", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Додамо, з листопада минулого року "Укрзалізниця" повністю перевела продажі квитків саме на потяг №67/68 "Київ-Варшава" в онлайн. Це зробили для запобігання перепродажів. Втім, придбати квитки на цей поїзд все одно складно.
Пізніше, з 26 липня "Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі популярні міжнародні поїзди тільки онлайн.
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