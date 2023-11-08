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Повернення квитків на поїзд "Київ-Варшава" знову доступне онлайн, але не всім. Що відомо

Фото: повернення квитків на поїзд "Київ-Варшава" знову доступне онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Тепер у додатку "Укрзалізниці" знову доступне онлайн повернення квитків на популярний поїзд "Київ-Варшава". Щоправда, цією послугою можна скористатися тільки після верифікації через "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Відтепер застосунок "Укрзалізниці" інтегрований з Дією. Це дозволить знову запустити онлайн-повернення квитків на міжнародні напрямки", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, як зазначають в компанії, це також дозволить не допустити активізації перекупів, які полюють на найпопулярніший поїзд №67/68 "Київ - Варшава".

"Аадже квитки на нього тепер доступні тільки верифікованим через Дія.Підпис користувачам", - констатують в УЗ.

Верифікувати акаунт можна двома шляхами:

  • через профіль користувача (кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про імʼя, прізвище та номер телефону);
  • безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ - Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.


Верифікація акаунта через Дія.Підпис ставатиме доступною користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку.

Скандал з білетами

Влітку УЗ була вимушена тимчасово призупинити послугу повернення білетів на міжнародні потяги онлайн через активізацію перекупів.

"Цей вимушений крок мав досить непоганий результат, проте була й зворотна сторона - незручності для наших добросовісних користувачів. Але вихід завжди є, якщо ти над цим працюєш. Дякую Мінцифри за партнерство та підтримку", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Додамо, з листопада минулого року "Укрзалізниця" повністю перевела продажі квитків саме на потяг №67/68 "Київ-Варшава" в онлайн. Це зробили для запобігання перепродажів. Втім, придбати квитки на цей поїзд все одно складно.

Пізніше, з 26 липня "Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі популярні міжнародні поїзди тільки онлайн.

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