"Ворскла" с двойным камбэком вырвала ничью у "Металлиста 1925" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Ворскла" – "Металлист 1925" – 2:2

Голы: Корниенко, 47, Нестеренко, 82 – Сидоров, 17, Фарина, 78

Харьковчанам удалось забить быстрый мяч с первого момента на две команды. На 17-й минуте Юсов пробил из-за пределов штрафной и заставил поработать Исенко. Вратарь полтавчан отбил перед собой, а Сидоров успешно сыграл на добивании.

Отыграться "Ворскла" смогла на старте второй половины. Это Корниенко со второй попытки сумел пробить голкипера гостей. Мозиль парировал первый удар защитника с острого угла после передачи Скляра. Впрочем, отразить второй выстрел арендованного у "Шахтера" украинца не сумел – 1:1.

Следующий обмен голами произошел в эндшпиле встречи. Сначала снова вперед вышел "Металлист 1925" – Фарина обворовал оппонента на подступах к штрафной и мощным ударом под перекладину заставил капитулировать Исенко. Тем не менее, через какие-то четыре минуты Нестеренко выполнил неудачный навес, но еще хуже сыграл Мозиль, смахнув мяч в собственные ворота.

Итак, боевая ничья оставила обе команды в середине турнирной таблицы. "Ворскла" набрала 14 пунктов и занимает 9-е место. "Металлист 1925" получил 12 очков и идет 11-м.