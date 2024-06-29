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Возвращение десятерых пленных в Украину: Зеленский показал видео

Фото: появились кадры возвращения 10 пленных в Украину 28 июня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые минуты после возвращения десяти украинских пленных. Их обмен состоялся 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

На кадрах можно увидеть слезы, растерянность, крепкие объятия, улыбки и, конечно, радость от возвращения, которую скрыть было трудно.

Обмен пленными

28 июня в Украину удалось вернуть еще 10 украинцев. Среди них как гражданские, так и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нериман Джелял. Его пленили еще в 2021 году.

Часть гражданских попали в российский плен в 2017-2018 годах. Также среди них есть священники Украинской греко-католической церкви, которых пленили в Бердянске. Позже Зеленский показал фото обмена.

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