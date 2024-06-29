Повернення десятьох полонених в Україну: Зеленський показав відео

Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення десяти українських полонених. Їхній обмін відбувся 28 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
На кадрах можна побачити сльози, розгубленість, міцні обійми, посмішки і звісно радість від повернення, яку приховати було важко.
28 червня до України вдалося повернути ще 10 українців. Серед них як цивільні, так і заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Його полонили ще 2021 року.
Частина цивільних потрапила до російського полону у 2017-2018 роках. Також серед них є священики Української греко-католицької церкви, яких полонили у Бердянську. Згодом Зеленський показав фото обміну.
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