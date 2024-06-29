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Повернення десятьох полонених в Україну: Зеленський показав відео

Фото: з'явилися кадри повернення 10 полонених до України 28 червня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення десяти українських полонених. Їхній обмін відбувся 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

На кадрах можна побачити сльози, розгубленість, міцні обійми, посмішки і звісно радість від повернення, яку приховати було важко.

Обмін полоненими

28 червня до України вдалося повернути ще 10 українців. Серед них як цивільні, так і заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Його полонили ще 2021 року.

Частина цивільних потрапила до російського полону у 2017-2018 роках. Також серед них є священики Української греко-католицької церкви, яких полонили у Бердянську. Згодом Зеленський показав фото обміну.

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Обмін полоненимиВійна в Україні