Повернення десятьох полонених в Україну: Зеленський показав відео

Обмін полоненими

28 червня до України вдалося повернути ще 10 українців. Серед них як цивільні, так і заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Його полонили ще 2021 року.

Частина цивільних потрапила до російського полону у 2017-2018 роках. Також серед них є священики Української греко-католицької церкви, яких полонили у Бердянську. Згодом Зеленський показав фото обміну.

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