Зеленский показал фото освобожденных из плена 10 украинцев
Президент Владимир Зеленский опубликовал фото освобожденных 25 июня 10 украинцев, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нериман Джелял.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram .
Напомним, недавно из российского плена удалось вернуть заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла; гражданских Елену Пех и Валерия Матюшенко, которые были в плену еще с 2017-2018 годов; схваченных за сопротивление оккупантам в Бердянске священников Украинской греко-католической церкви Богдана Гелета и Ивана Левицкого и еще пятерых гражданских, которые были схвачены на территории Беларуси и лишены свободы.
По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, украинцы были возвращены еще в рамках прошлого обмена, который состоялся 25 июня.
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