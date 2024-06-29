Зеленский показал фото освобожденных из плена 10 украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram .

Напомним, недавно из российского плена удалось вернуть заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла; гражданских Елену Пех и Валерия Матюшенко, которые были в плену еще с 2017-2018 годов; схваченных за сопротивление оккупантам в Бердянске священников Украинской греко-католической церкви Богдана Гелета и Ивана Левицкого и еще пятерых гражданских, которые были схвачены на территории Беларуси и лишены свободы.

По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, украинцы были возвращены еще в рамках прошлого обмена, который состоялся 25 июня.

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