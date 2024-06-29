Возвращение десятерых пленных в Украину: Зеленский показал видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

На кадрах можно увидеть слезы, растерянность, крепкие объятия, улыбки и, конечно, радость от возвращения, которую скрыть было трудно.

Обмен пленными

28 июня в Украину удалось вернуть еще 10 украинцев. Среди них как гражданские, так и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нериман Джелял. Его пленили еще в 2021 году.

Часть гражданских попали в российский плен в 2017-2018 годах. Также среди них есть священники Украинской греко-католической церкви, которых пленили в Бердянске. Позже Зеленский показал фото обмена.

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