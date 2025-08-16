ua en ru
Возвращение американских инвесторов в проект "Сахалин-1": Путин подписал важный указ

Россия, Суббота 16 августа 2025 01:51
Возвращение американских инвесторов в проект "Сахалин-1": Путин подписал важный указ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который может открыть путь для возвращения иностранных инвесторов, в частности Exxon Mobil, к проекту "Сахалин-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Путин 15 августа подписал указ, который может позволить вернуть свою долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" ведущей американской нефтяной компании Exxon Mobil.

Путин разрешает Exxon Mobil вернуться в "Сахалин-1"

Этот указ является продолжением указа октября 2022 года, когда проект "Сахалин-1" был передан под управление дочерней компании "Роснефти" - Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тогда Exxon, которая владела 30% акций и была оператором проекта, стала единственным нерусским инвестором, который полностью вышел из своих долей, списав $4,6 млрд.

Новый указ предусматривает, что иностранные акционеры, которые хотят вернуть свои доли, должны принять меры для содействия снятию западных санкций, заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перевести средства на счета проекта.

Вместе с Exxon партнерами проекта остаются российская "Роснефть", индийская ONGC Videsh и японская SODECO. Российское правительство разрешило индийской и японской компаниям сохранить свои доли.

Решение совпадает со встречей с Трампом

Подписание указа состоялось в день встречи Путина и Дональда Трампа на Аляске, где, кроме войны в Украине, должны обсуждаться вопросы инвестиций и бизнес-сотрудничества России и США.

По данным Reuters, команда Трампа рассматривала накануне встречи, какие санкции можно быстро снять с России в случае прогресса по украинскому вопросу.

Сейчас путь для возвращения западных инвестиций в Россию остается неопределенным. Для урегулирования данного вопроса США и Евросоюз должны будут отказаться от значительной части санкций для содействия инвестициям.

До сих пор "Сахалин-1" не был прямо подчинен широким санкциям США против российской энергетики.

Напомним, с начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель.

Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть уже к концу 2025 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал российского диктатора Владимира Путина, что тому стоит сосредоточиться на восстановлении экономики России, которая "сейчас в плохом состоянии".

