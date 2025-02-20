Президент Бразилии упрекнул Трампа в желании стать "императором мира"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил президента США Дональда Трампа в попытках стать "императором мира". На это указывает поведение американского лидера.
Как передает РБК-Украина, заявление Лулы да Силвы приводит AFP.
По мнению главы бразильского государства, демократия после Второй мировой войны была примером лучшего управления за последние 70 лет. Но "то, как ведет себя Трамп, говорит о том, что он пытается стать императором мира".
"Он пытается вмешиваться во все страны и в любую государственную политику", - уточнил Лула да Силва.
Он призвал Трампа "понять, что суверенитет каждой страны должен уважаться".
Также президент Бразилии повторил, что Соединенные Штаты являются важным коммерческим партнером Бразилии, и попросил сделать больше жестов "дружбы".
"Мы хотим, чтобы этот протекционизм прекратился", - сказал он, имея в виду тарифы, объявленные Вашингтоном на бразильские товары, такие как сталь.
Скандальные заявления Трампа
Напомним, только вчера, 19 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "диктатором без выборов".
Американский лидер пригрозил, что если глава украинского государства "не будет действовать быстро", у него не останется страны.
Также Трамп неоднократно называл Канаду 51-м штатом США и заявлял о планах восстановить контроль над Гренландией и Панамским каналом.
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