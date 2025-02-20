Президент Бразилии упрекнул Трампа в желании стать "императором мира"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил президента США Дональда Трампа в попытках стать "императором мира". На это указывает поведение американского лидера.

По мнению главы бразильского государства, демократия после Второй мировой войны была примером лучшего управления за последние 70 лет. Но "то, как ведет себя Трамп, говорит о том, что он пытается стать императором мира".

"Он пытается вмешиваться во все страны и в любую государственную политику", - уточнил Лула да Силва.

Он призвал Трампа "понять, что суверенитет каждой страны должен уважаться".

Также президент Бразилии повторил, что Соединенные Штаты являются важным коммерческим партнером Бразилии, и попросил сделать больше жестов "дружбы".

"Мы хотим, чтобы этот протекционизм прекратился", - сказал он, имея в виду тарифы, объявленные Вашингтоном на бразильские товары, такие как сталь.