Президент Бразилії дорікнув Трампу за бажання стати "імператором світу"

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва звинуватив президента США Дональда Трампа у спробах стати "імператором світу". На це вказує поведінка американського лідера.

На думку голови бразильської держави, демократія після Другої світової війни була прикладом найкращого управління за останні 70 років. Але "те, як поводиться Трамп, говорить про те, що він намагається стати імператором світу".

"Він намагається втручатися в усі країни і в будь-яку державну політику", - уточнив Лула да Сілва.

Він закликав Трампа "зрозуміти, що суверенітет кожної країни має поважатися".

Також президент Бразилії повторив, що Сполучені Штати є важливим комерційним партнером Бразилії, і попросив зробити більше жестів "дружби".

"Ми хочемо, щоб цей протекціонізм припинився", - сказав він, маючи на увазі тарифи, оголошені Вашингтоном на бразильські товари, такі як сталь.