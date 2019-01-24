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Поведінка ЄС створює недовіру між північчю і півднем Європи, - прем'єр Нідерландів

Новини » Політика    24.01.2019 - 18:30
Поведінка ЄС створює недовіру між північчю і півднем Європи, - прем'єр Нідерландів
Фото: Марк Рютте (government nt)

Європейська комісія не буде штрафувати Італію за перевищення таргетованого дефіциту бюджету країни

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розкритикував Європейську комісію за те, що вона дозволила Італії уникнути відповідальності за свої бюджетні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

"Комісія, яка не діє щодо Італії і не штрафує їх за те, що вони не реалізовують пакт про стабільність і зростання, знову стурбувала північні європейські країни" тим, що існують два стандарти. Така поведінка "створює недовіру між північчю і півднем" Європи", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Європейська комісія не буде штрафувати Італію за перевищення за таргетованого дефіциту бюджету країни в 2019 році.

Раніше за підсумками тривалих консультацій з Брюсселем бюджет Італії на 2019 рік був скоректований і тепер передбачає дефіцит на рівні трохи більше 2% ВВП порівняно з початковими 2,4%, які порушували правила ЄС і могли призвести до дисциплінарних заходів з боку Єврокомісії.

Відзначимо, Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

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