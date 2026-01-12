Свержение режима в Иране: Кронпринц призвал захватывать посольства и госучреждения

Наследник иранского престола Реза Пахлави призвал иранцев к захвату государственных учреждений и дипломатических ведомств по всему миру. Политик объявил о начале "нового этапа национального восстания" с целью окончательного устранения исламского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Пахлави в соцсети Х.

Призыв к активным действиям По словам оппозиционного лидера, последние две недели массовых демонстраций серьезно пошатнули основы Исламской Республики. Пахлави очертил план действий для протестующих: Внутри страны: Захватывать госучреждения, особенно те, что отвечают за пропаганду и блокировку связи.

За рубежом: Иранцы в эмиграции должны устанавливать контроль над посольствами и консульствами, заменяя флаг исламистов на национальный флаг Ирана.

Силовой блок: Кронпринц призвал силовиков перейти на сторону народа и прекратить репрессии. "Свобода Ирана уже близко. Мы не одиноки, международная поддержка скоро поступит", - заявил Пахлави, подчеркнув, что усиление убийств демонстрантов свидетельствует о страхе режима перед неизбежным концом. Возлюбленный народ Ирана, мои мужественные соотечественники,



За последние две недели - особенно в последние четыре дня - вы потрясли устои нелегитимной Исламской Республики посредством массовых общенациональных демонстраций. Теперь, полагаясь на вашу подавляющую реакцию на недавние ... https://t.co/o5uEd7KHsY - Реза Пехлеви (@PahlaviReza) 11 января 2026 года