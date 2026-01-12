ua en ru
Свержение режима в Иране: Кронпринц призвал захватывать посольства и госучреждения

Иран, Понедельник 12 января 2026 09:45
Свержение режима в Иране: Кронпринц призвал захватывать посольства и госучреждения Фото: Протесты в Иране (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Наследник иранского престола Реза Пахлави призвал иранцев к захвату государственных учреждений и дипломатических ведомств по всему миру. Политик объявил о начале "нового этапа национального восстания" с целью окончательного устранения исламского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Пахлави в соцсети Х.

Призыв к активным действиям

По словам оппозиционного лидера, последние две недели массовых демонстраций серьезно пошатнули основы Исламской Республики. Пахлави очертил план действий для протестующих:

  • Внутри страны: Захватывать госучреждения, особенно те, что отвечают за пропаганду и блокировку связи.

  • За рубежом: Иранцы в эмиграции должны устанавливать контроль над посольствами и консульствами, заменяя флаг исламистов на национальный флаг Ирана.

  • Силовой блок: Кронпринц призвал силовиков перейти на сторону народа и прекратить репрессии.

"Свобода Ирана уже близко. Мы не одиноки, международная поддержка скоро поступит", - заявил Пахлави, подчеркнув, что усиление убийств демонстрантов свидетельствует о страхе режима перед неизбежным концом.

Протесты в Иране

Напомним, антиправительственные протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года из-за стремительного обесценивания национальной валюты. Первыми на акции вышли предприниматели Тегерана, в частности торговцы электроникой, чей бизнес критически зависит от импорта.

Впоследствии к ним присоединились студенты и слои населения, которые ранее считались лояльными к режиму.

Власти ответили на беспорядки силовым подавлением с применением огнестрельного оружия и массовыми арестами. На фоне эскалации кронпринц Реза Пахлави призвал иранцев к общенациональным забастовкам, заявив, что только полная остановка экономики способна парализовать и свергнуть действующий режим.

