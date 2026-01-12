Свержение режима в Иране: Кронпринц призвал захватывать посольства и госучреждения
Наследник иранского престола Реза Пахлави призвал иранцев к захвату государственных учреждений и дипломатических ведомств по всему миру. Политик объявил о начале "нового этапа национального восстания" с целью окончательного устранения исламского режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Пахлави в соцсети Х.
Призыв к активным действиям
По словам оппозиционного лидера, последние две недели массовых демонстраций серьезно пошатнули основы Исламской Республики. Пахлави очертил план действий для протестующих:
-
Внутри страны: Захватывать госучреждения, особенно те, что отвечают за пропаганду и блокировку связи.
-
За рубежом: Иранцы в эмиграции должны устанавливать контроль над посольствами и консульствами, заменяя флаг исламистов на национальный флаг Ирана.
-
Силовой блок: Кронпринц призвал силовиков перейти на сторону народа и прекратить репрессии.
"Свобода Ирана уже близко. Мы не одиноки, международная поддержка скоро поступит", - заявил Пахлави, подчеркнув, что усиление убийств демонстрантов свидетельствует о страхе режима перед неизбежным концом.
Возлюбленный народ Ирана, мои мужественные соотечественники,- Реза Пехлеви (@PahlaviReza) 11 января 2026 года
За последние две недели - особенно в последние четыре дня - вы потрясли устои нелегитимной Исламской Республики посредством массовых общенациональных демонстраций. Теперь, полагаясь на вашу подавляющую реакцию на недавние ... https://t.co/o5uEd7KHsY
Протесты в Иране
Напомним, антиправительственные протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года из-за стремительного обесценивания национальной валюты. Первыми на акции вышли предприниматели Тегерана, в частности торговцы электроникой, чей бизнес критически зависит от импорта.
Впоследствии к ним присоединились студенты и слои населения, которые ранее считались лояльными к режиму.
Власти ответили на беспорядки силовым подавлением с применением огнестрельного оружия и массовыми арестами. На фоне эскалации кронпринц Реза Пахлави призвал иранцев к общенациональным забастовкам, заявив, что только полная остановка экономики способна парализовать и свергнуть действующий режим.