Повалення режиму в Ірані: Кронпринц закликав захоплювати посольства та держустанови

Спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві закликав іранців до захоплення державних установ та дипломатичних відомств по всьому світу. Політик оголосив про початок "нового етапу національного повстання" з метою остаточного усунення ісламського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Пахлаві в соцмережі Х.

"Свобода Ірану вже близько. Ми не самотні, міжнародна підтримка скоро надійде", - заявив Пахлаві, наголосивши, що посилення вбивств демонстрантів свідчить про страх режиму перед неминучим кінцем.

Силовий блок: Кронпринц закликав силовиків перейти на бік народу та припинити репресії.

За кордоном: Іранці в еміграції мають встановлювати контроль над посольствами та консульствами, замінюючи прапор ісламістів на національний прапор Ірану.

Всередині країни: Захоплювати держустанови, особливо ті, що відповідають за пропаганду та блокування зв'язку.

За словами опозиційного лідера, останні два тижні масових демонстрацій серйозно похитнули основи Ісламської Республіки. Пахлаві окреслив план дій для протестувальників:

Протести в Ірані

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані спалахнули 28 грудня 2025 року через стрімке знецінення національної валюти. Першими на акції вийшли підприємці Тегерана, зокрема торговці електронікою, чий бізнес критично залежить від імпорту.

Згодом до них приєдналися студенти та верстви населення, які раніше вважалися лояльними до режиму.

Влада відповіла на заворушення силовим придушенням із застосуванням вогнепальної зброї та масовими арештами. На тлі ескалації кронпринц Реза Пахлаві закликав іранців до загальнонаціональних страйків, заявивши, що лише повна зупинка економіки здатна паралізувати та повалити чинний режим.