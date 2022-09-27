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Поезда задерживаются из-за обстрелов Харькова: график

Иллюстративное фото: поезда задерживаются из-за обстрелов Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Несколько поездов отправились из Харькова с задержкой в связи с вечерними обстрелами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

По данным УЗ, поезд 163 Харьков-Киев отправился с задержкой на 27 минут. При этом поезд 7 Харьков-Одесса отправляется с задержкой на 10 минут.

Такие задержки связаны с временным отсутствием напряжения в контактной сети по станции Харьков-Пассажирский.

Напомним, сегодня, 27 сентября российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки врага никто не пострадал.

При этом известно о повреждении инфраструктурного объекта, в нескольких районах города пропал свет.

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