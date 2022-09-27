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Оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову

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Харків, Вторник 27 сентября 2022 20:59
Оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову Фото: российские военные нанесли удары по Харькову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировано три прилета. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено (21:05)

Мэр Харькова заявил, что войска РФ нанесли еще один удар по городу.

Обновлено (21:12)

По сообщению журналистов Суспільного, в Харькове прозвучал пятый взрыв.

Обновлено (21:24)

По сообщению главы ОВА, на местах прилетов работают все профильные службы. На данный момент пострадавших нет. Информация уточняется. Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112".

Напомним, что вчера, 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Повреждения также получили объекты критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.

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