Оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову
Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировано три прилета. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено (21:05)
Мэр Харькова заявил, что войска РФ нанесли еще один удар по городу.
Обновлено (21:12)
По сообщению журналистов Суспільного, в Харькове прозвучал пятый взрыв.
Обновлено (21:24)
По сообщению главы ОВА, на местах прилетов работают все профильные службы. На данный момент пострадавших нет. Информация уточняется. Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112".
Напомним, что вчера, 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Повреждения также получили объекты критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.
В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.