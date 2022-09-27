Оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову

Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировано три прилета. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено (21:05)

Мэр Харькова заявил, что войска РФ нанесли еще один удар по городу.

Обновлено (21:12)

По сообщению журналистов Суспільного, в Харькове прозвучал пятый взрыв.

Обновлено (21:24)

По сообщению главы ОВА, на местах прилетов работают все профильные службы. На данный момент пострадавших нет. Информация уточняется. Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112".