Потяги затримуються через обстріл Харкова: графік

Декілька потягів вирушили з Харкова із затримкою у зв'язку з вечірніми обстрілами міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .
За даними УЗ, потяг 163 Харків-Київ вирушив із затримкою на 27 хвилин. При цьому поїзд 7 Харків-Одеса вирушає із затримкою на 10 хвилин.
Такі затримки пов'язані з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі станції Харків-Пасажирський.
Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. За попередніми даними, внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
При цьому відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, у кількох районах міста зникло світло.
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