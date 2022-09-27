Поезда задерживаются из-за обстрелов Харькова: график
Несколько поездов отправились из Харькова с задержкой в связи с вечерними обстрелами города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
По данным УЗ, поезд 163 Харьков-Киев отправился с задержкой на 27 минут. При этом поезд 7 Харьков-Одесса отправляется с задержкой на 10 минут.
Такие задержки связаны с временным отсутствием напряжения в контактной сети по станции Харьков-Пассажирский.
Напомним, сегодня, 27 сентября российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки врага никто не пострадал.
При этом известно о повреждении инфраструктурного объекта, в нескольких районах города пропал свет.
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