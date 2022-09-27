Потяги затримуються через обстріл Харкова: графік

Декілька потягів вирушили з Харкова із затримкою у зв'язку з вечірніми обстрілами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .

За даними УЗ, потяг 163 Харків-Київ вирушив із затримкою на 27 хвилин. При цьому поїзд 7 Харків-Одеса вирушає із затримкою на 10 хвилин. Такі затримки пов'язані з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі станції Харків-Пасажирський.