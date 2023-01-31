"Укрзализныця" назначила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу: как будут курсировать

"Укрзализныця" запускает новые международные поезда из Киева и Харькова. Они будут курсировать в польские города Перемышль, Варшава и Хелм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ".

Из Харькова будет ходить поезд №73/74 с остановкой в Киеве. Он будет направляться в польский Перемышль.

Поезд будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев он будет прибывать в 21:04, а в Перемышль - в 11:13. В обратном направлении поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

"Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков - Хелм курсирует из Харькова по четным числам", - говорится в сообщении.

Также запускают поезд №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм. Он будет отправляться из столицы ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, в Варшаву - в 10:12. В обратном направлении из Варшавы поезд будет отправляться в 17:45, из Хелма - в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.

Пассажиры, прибыв в Хелм, могут пересесть на польский поезд ИС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы польский поезд IS68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать онлайн на сайте железной дороги.

Билеты на поезда можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила поезд №131/132, курсирующий из Львова в Днепр.

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