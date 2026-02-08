Поезда "Укрзалізниці" меняют маршруты: какие рейсы отменены и куда теперь следуют
В отдельных регионах временно меняется движение пригородных поездов: часть маршрутов сокращена, а ряд рейсов отменен. Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание и учитывать обновленные схемы следования.
В связи с текущей ситуацией отдельные пригородные поезда временно будут курсировать не по полному маршруту.
В частности, движение ограничивается до станции Кролевец, а участок до станции Сновск на данный момент обслуживаться не будет.
В ближайший день поезда будут следовать по обновленным маршрутам. Рейс №6541 будет курсировать по направлению Кролевец – Конотоп вместо маршрута Неплюево – Конотоп.
Обратный поезд №6542 проследует из Конотопа до Кролевца, а не до Неплюево. Также изменен маршрут поезда №6543, который будет следовать по направлению Неплюево – Конотоп.
Временная отмена отдельных рейсов
Кроме корректировки маршрутов, временно отменяется ряд пригородных поездов. В частности, 9 февраля не будут курсировать рейсы №6502 и №6504 по направлению Сновск – Бахмач-Пасс., а также поезда №6501 и №6503 по маршруту Бахмач-Пасс. – Сновск.
Пассажирам советуют учитывать указанные изменения при планировании поездок железнодорожным транспортом и заранее уточнять актуальное расписание движения.
Напоминаем, что в течение 2025 года "Укрзалізниця" обеспечила эвакуацию 11 тысяч человек с прифронтовых территорий, при этом наибольшее количество людей было вывезено из Донецкой области, а пик эвакуации пришелся на август, когда из региона отправили 950 человек.
Отметим, что ночью 8 февраля российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, из-за чего был отменен ряд рейсов, временно изменено пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях, а также возникли задержки поездов №66 Киев – Сумы и №114 Ужгород – Харьков, которые впоследствии восстановили график движения.