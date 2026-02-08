Поезда "Укрзалізниці" меняют маршруты: какие рейсы отменены и куда теперь следуют

В отдельных регионах временно меняется движение пригородных поездов: часть маршрутов сокращена, а ряд рейсов отменен. Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание и учитывать обновленные схемы следования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці".

В связи с текущей ситуацией отдельные пригородные поезда временно будут курсировать не по полному маршруту.

В частности, движение ограничивается до станции Кролевец, а участок до станции Сновск на данный момент обслуживаться не будет.

В ближайший день поезда будут следовать по обновленным маршрутам. Рейс №6541 будет курсировать по направлению Кролевец – Конотоп вместо маршрута Неплюево – Конотоп.

Обратный поезд №6542 проследует из Конотопа до Кролевца, а не до Неплюево. Также изменен маршрут поезда №6543, который будет следовать по направлению Неплюево – Конотоп.

Временная отмена отдельных рейсов

Кроме корректировки маршрутов, временно отменяется ряд пригородных поездов. В частности, 9 февраля не будут курсировать рейсы №6502 и №6504 по направлению Сновск – Бахмач-Пасс., а также поезда №6501 и №6503 по маршруту Бахмач-Пасс. – Сновск.

Пассажирам советуют учитывать указанные изменения при планировании поездок железнодорожным транспортом и заранее уточнять актуальное расписание движения.