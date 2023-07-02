Поезда в Польшу. Пассажиров, которые едут в Варшаву, предупредили о важной детали

Украинцев, следующих в Польшу поездами, предупредили о важной детали. Она касается пассажиров Варшавского направления, которые пользуются пересадкой в Хелме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Из-за начала реконструкции Варшавского железнодорожного узла ряд поездов будут останавливаться в столице Польши только на станции Варшава Гданская, а не на станции Варшава Восточная. Речь идет о поездах:
Поездка на метро от станции Варшава Гданская до центра Варшавы (и станции Варшава Центральная) занимает 20 минут. Все остальные поезда между Хелмом и Варшавой будут курсировать по обычному маршруту.
Выезд из Украины в Польшу
Государственная пограничная служба сообщает, что на 2 июля очереди на выезд из Украины уменьшились. Очереди составляют от 60 до 95 легковушек:
Пограничники советуют украинцам ехать через пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой областях.
Напомним, что "Укрзализныця" назначила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу, они курсируют в города Перемышль, Варшаву и Хелм.
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