Потяги до Польщі. Пасажирів, які їдуть до Варшави, попередили про важливу деталь

Українців, які їдуть до Польщі потягами, попередили про важливу деталь. Вона стосується пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла низка потягів будуть зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не на станції Варшава Всходня. Мова йде про потяги:
Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави (та станції Варшава Центральна) займає 20 хвилин. Усі інші потяги між Хелмом та Варшавою курсуватимуть за звичним маршрутом.
Виїзд з України до Польщі
Державна прикордонна служба повідомляє, що станом на 2 липня черги на виїзд з України зменшились. Черги складають від 60 до 95 легковиків:
Прикордонники радять українцям їхати через пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі, вони курсують до міст Перемишль, Варшава та Хелм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.