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Поезд из Мукачево в Словакию сегодня отменили: владельцам билетов предложили альтернативу

Фото: поезд из Мукачево в Словакию сегодня отменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Поезд №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице (город в Словакии) сегодня, 6 октября, курсировать не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

"Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице сегодня не будет курсировать", - сказано в сообщении. 

При этом следующие рейсы №962 Кошице 11:46 - Мукачево 16:53 и №963 Мукачево 18:16 - Кошице 21:33 будут курсировать с двойным количеством мест для того, чтобы перевезти всех пассажиров с билетами на отмененный поезд. 

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запускает новый поезд из Львова в Варшаву. Он начнет курсировать уже с 15 октября. 

Также новые маршруты планируют запустить из Украины в Германию и Чехию

 

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