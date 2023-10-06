Поезд из Мукачево в Словакию сегодня отменили: владельцам билетов предложили альтернативу

"Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице сегодня не будет курсировать", - сказано в сообщении.

При этом следующие рейсы №962 Кошице 11:46 - Мукачево 16:53 и №963 Мукачево 18:16 - Кошице 21:33 будут курсировать с двойным количеством мест для того, чтобы перевезти всех пассажиров с билетами на отмененный поезд.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запускает новый поезд из Львова в Варшаву. Он начнет курсировать уже с 15 октября.

Также новые маршруты планируют запустить из Украины в Германию и Чехию.