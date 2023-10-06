UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потяг з Мукачево до Словаччини сьогодні скасували: власникам квитків запропонували альтернативу

Фото: потяг з Мукачево до Словаччини сьогодні скасували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Потяг №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице (місто в Словаччині) сьогодні, 6 жовтня, не курсуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

"Через поломку рухомого складу словацьких залізниць потяг №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице сьогодні не курсуватиме", - сказано в повідомленні.

При цьому наступні рейси №962 Кошице 11:46 - Мукачево 16:53 та №963 Мукачево 18:16 - Кошице 21:33 курсуватимуть з подвійною кількістю місць для того, щоб перевезти всіх пасажирів з квитками на скасований поїзд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає новий поїзд зі Львова до Варшави. Він розпочне курсувати вже з 15 жовтня.

Також нові маршрути планують запустити з України до Німеччини та Чехії.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізницяпотяг