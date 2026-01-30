RU

Общество Образование Деньги Изменения

Мощный антициклон и штормовой ветер: чего ждать от погоды в Украине 31 января

На Украину надвигается мощный антициклон (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 31 января, будет в основном морозной. Однако в некоторых областях дневная температура воздуха еще будет плюсовая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет теплее всего

Согласно информации эксперта, в субботу, 31 января, новый мощный антициклон с севера будет вытеснять постепенно "влажные циклонические остатки с территории Украины" - чтобы "лоббировать свои морозные интересы".

Следовательно, теплее всего завтра будет:

  • в Луганской области;
  • в Донецкой области;
  • в Запорожской области;
  • в Крыму.

Там, по словам Диденко, "дневная температура воздуха составит +1+5 градусов".

В то же время она отметила, что такая теплая погода будет сопровождаться:

  • дождем;
  • мокрым снегом;
  • сильным штормовым ветром.

"Поэтому это тепло нельзя назвать таким уж комфортным", - признала метеоролог.

Антициклон будет вытеснять с территории Украины "влажные циклонические остатки" (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких областях будет самый большой мороз

Морозная погода в течение последнего дня января будет царить, согласно прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины.

"С максимальной температурой воздуха днем -6-10 (градусов по Цельсию, - Ред.)", - уточнила Диденко.

При этом холоднее всего будет на севере и западе. Там даже днем максимальная температура воздуха ожидается около 7-12 градусов мороза.

"Ветер северо-восточного направления будет порывистым, временами - со штормовыми порывами. Вы же понимаете, что ветер существенно усилит ощущение холода", - поделилась специалист.

В Киеве январь также завершится холодной погодой:

  • ночью температура воздуха составит около 14 градусов мороза;
  • днем - около 12 градусов ниже нуля.

Жителям каких регионов готовиться к осадкам

Диденко сообщила также, что в некоторых регионах в течение субботы вероятны осадки.

Так, снег и мокрый снег ожидаются завтра:

  • в центре Украины (кроме Винницкой области);
  • на юге;
  • на востоке.

"На юго-востоке - преимущественно дождь", - отметила синоптик.

Между тем на западе и севере Украины в течение 31 января - без существенных осадков.

Что будет с погодой в Украине позже

Далее морозы в Украине, по словам Диденко, будут усиливаться.

"Начало февраля будет очень холодным, с ночной температурой воздуха -20-28 градусов", - уточнила специалист.

В завершение она напомнила: "Поскольку это уже вторая волна холода, нас трудно чем-то удивить, а тем более напугать".

"Утепляемся дополнительно, не ищем виновных среди коммунальщиков, среди власти большой и маленькой, не обвиняем северный антициклон и атмосферу. От этого теплее не станет", - подытожила метеоролог и призвала украинцев заботиться друг о друге при любых условиях.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан рассказала, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она сообщила, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты, и объяснили, как он влияет на погоду.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой (чтобы не навредить) и какое удивительное природное явление заметили украинцы во время сильных морозов в январе.

