Мощный антициклон и штормовой ветер: чего ждать от погоды в Украине 31 января

Погода в Украине завтра, 31 января, будет в основном морозной. Однако в некоторых областях дневная температура воздуха еще будет плюсовая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, в субботу, 31 января, новый мощный антициклон с севера будет вытеснять постепенно "влажные циклонические остатки с территории Украины" - чтобы "лоббировать свои морозные интересы".
Следовательно, теплее всего завтра будет:
Там, по словам Диденко, "дневная температура воздуха составит +1+5 градусов".
В то же время она отметила, что такая теплая погода будет сопровождаться:
"Поэтому это тепло нельзя назвать таким уж комфортным", - признала метеоролог.
Морозная погода в течение последнего дня января будет царить, согласно прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины.
"С максимальной температурой воздуха днем -6-10 (градусов по Цельсию, - Ред.)", - уточнила Диденко.
При этом холоднее всего будет на севере и западе. Там даже днем максимальная температура воздуха ожидается около 7-12 градусов мороза.
"Ветер северо-восточного направления будет порывистым, временами - со штормовыми порывами. Вы же понимаете, что ветер существенно усилит ощущение холода", - поделилась специалист.
В Киеве январь также завершится холодной погодой:
Диденко сообщила также, что в некоторых регионах в течение субботы вероятны осадки.
Так, снег и мокрый снег ожидаются завтра:
"На юго-востоке - преимущественно дождь", - отметила синоптик.
Между тем на западе и севере Украины в течение 31 января - без существенных осадков.
Далее морозы в Украине, по словам Диденко, будут усиливаться.
"Начало февраля будет очень холодным, с ночной температурой воздуха -20-28 градусов", - уточнила специалист.
В завершение она напомнила: "Поскольку это уже вторая волна холода, нас трудно чем-то удивить, а тем более напугать".
"Утепляемся дополнительно, не ищем виновных среди коммунальщиков, среди власти большой и маленькой, не обвиняем северный антициклон и атмосферу. От этого теплее не станет", - подытожила метеоролог и призвала украинцев заботиться друг о друге при любых условиях.
