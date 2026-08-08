Более мощная Xbox проигрывает PS5? Разработчики объяснили главный парадокс

По словам разработчиков игр AAA-класса, ключевая причина равенства заключается в архитектуре и софте.

Графический процессор PS5 эффективнее трансформирует код в машинный - все благодаря лучшему компилятору. Кроме того, GPU от Sony работает на переменной частоте до 2,23 ГГц против фиксированных 1,825 ГГц в Xbox, а низкоуровневый API дает разработчикам больше инструментов для оптимизации.

Что демонстрируют тесты в играх?

В большинстве кроссплатформенных тайтлов обе консоли демонстрируют практически идентичный результат:

Forza Horizon 5: по данным AR12Gaming, консоли показывают одинаковую графику, частоту кадров и скорость загрузки, уступая только ПК с максимальными настройками;

Assassin's Creed Shadows: в тестах Open Surprise обе системы выдают 30 FPS при нативном разрешении 1500p в режиме "Качество" и 60 FPS при 1080p в режиме "Производительность";

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - по наблюдениям IGN, PS5 демонстрирует более стабильную просадку кадровой частоты в интенсивных боях (не ниже верхних 50 FPS), тогда как Xbox Series X иногда проседает до 50-55 FPS.

PS5 Pro сменила правила игры?

Ситуация значительно изменилась после выхода PlayStation 5 Pro осенью 2024 года. Microsoft воздержалась от обновления Xbox, что сделало PS5 Pro безоговорочным лидером поколения.

Модель Pro получила графический процессор на 60 вычислительных блоков с частотой 2,35 ГГц, что обеспечивает 33,5 терафлопсов.

Превосходство новой системы наглядно демонстрирует сравнение в игре 007: First Light от Skycaptin5.

На Xbox Series X игроки вынуждены выбирать между двумя стандартными пресетами: "Качество" (1440p при 30 FPS) или "Производительность" (1080p при 60 FPS);

На PS5 Pro выбора режимов вообще нет - игра работает в едином унифицированном графическом режиме;

Благодаря фирменному искусственному интеллекту PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) PS5 Pro выдает 60 FPS с динамическим разрешением от 1080p/1440p до 4K без потери четкости.