Потужніша Xbox програє PS5? Розробники пояснили головний парадокс

За словами розробників ігор AAA-класу, ключова причина рівності полягає в архітектурі та софті.

Графічний процесор PS5 ефективніше трансформує код у машинний - усе завдяки кращому компілятору. Крім того, GPU від Sony працює на змінній частоті до 2,23 ГГц проти фіксованих 1,825 ГГц у Xbox, а низькорівневий API дає розробникам більше інструментів для оптимізації.

Що показують тести в іграх?

У більшості кросплатформенних тайтлів обидві консолі демонструють практично ідентичний результат:

Forza Horizon 5: за даними AR12Gaming, консолі показують однакову графіку, частоту кадрів та швидкість завантаження, поступаючись лише ПК із максимальними налаштуваннями;

Assassin's Creed Shadows: у тестах Open Surprise обидві системи видають 30 FPS при нативній роздільній здатності 1500p у режимі "Якість" та 60 FPS при 1080p у режимі "Продуктивність";

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - за спостереженнями IGN, PS5 демонструє стабільнішу просадку частоти кадрів в інтенсивних боях (не нижче верхніх 50 FPS), тоді як Xbox Series X іноді просідає до 50-55 FPS.

PS5 Pro змінила правила гри?

Ситуація суттєво змінилася після виходу PlayStation 5 Pro восени 2024 року. Microsoft утрималася від оновлення Xbox, що зробило PS5 Pro беззаперечним лідером покоління.

Модель Pro отримала графічний процесор на 60 обчислювальних блоків із частотою 2,35 ГГц, що забезпечує 33,5 терафлопсів.

Перевагу нової системи наочно демонструє порівняння у грі 007: First Light від Skycaptin5.

На Xbox Series X гравці змушені вибирати між двома стандартними пресетами: "Якість" (1440p при 30 FPS) або "Продуктивність" (1080p при 60 FPS);

На PS5 Pro вибору режимів взагалі немає - гра працює в єдиному уніфікованому графічному режимі;

Завдяки фірмовому штучному інтелекту PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) PS5 Pro видає 60 FPS із динамічною роздільною здатністю від 1080p/1440p до 4K без втрати чіткості.