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Мощная атака с нерекордным количеством БПЛА. Игнат рассказал об особенностях обстрела

Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (suspilne media)
Автор: Наталия Гурковская

Этой ночью российские войска устроили мощную атаку по Украине, использовав при этом не рекордное количество дронов-камикадзе. В то же время РФ более интенсивно начала применять ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Этой ночью было не рекордное количество беспилотников. Было и больше. Но 44 это около полусотни и достаточно мощная атака. 34 уничтожены плюс беспилотники оперативно-тактического уровня за прошедшие сутки, шесть таких сбито", - рассказал он.

По словам спикера, враг более интенсивно начал применять ударные БПЛА типа "шахед" и других типов. К сожалению, по словам Игната, враг имеет возможность производить и собственную продукцию, касающуюся ударных беспилотников.

"Поэтому в этом плане действительно новые вызовы и угрозы. Мы должны на них реагировать. Соответственно применять средства противодействия, которые можем себе позволить на это время", - добавил он.

Военный не исключает, что "тема ПВО всегда будет топовой", потому что "враг, возможно, будет и дальше терроризировать нашу и критическую инфраструктуру, и топливно-энергетический сектор и другие объекты".

Комментируя беспилотники оперативно-тактического уровня, Игнат назвал их "очень опасной вещью".

"Мы понимаем, что они фактически "висят" круглосуточно на линии боевого столкновения и даже в тылу. Имеется в виду города Кривой Рог, Днепр, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина. Там часто наблюдаются БПЛА. Это малоскоростная, малозаметная и малоразмерная цель. Очень тяжело их уничтожать, опасность от них очень серьезная, поскольку к этому БПЛА может прилететь "Ланцет", - пояснил он.

Обстрел Украины

В ночь на четверг, 28 сентября, российские войска запустили 44 дрона-камикадзе по территории Украины. Звучал сигнал воздушной тревоги. Так, в Черкасской области гремели взрывы, работала ПВО. Кроме того, есть информация об атаке Кировоградской и Одесской областей. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 34 вражеских цели.

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