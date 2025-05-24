В Киеве непрерывно работает ПВО из-за массированной атаки, уточнены последствия

Киев находится этой ночью, 24 мая, под массированной вражеской воздушной атакой. Активно ведется работа ПВО, а в столице фиксируют падение обломков в пяти районах, также известно о восьми пострадавших.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал мэра столицы Виталия Кличко.

"Ночная атака на Киев: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения", - рассказал городской голова.

Кличко отметил, что Киев и область находятся под массированной атакой со стороны российских оккупантов.

"В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО", - рассказал мэр.

Что касается последствий вражеской комбинированной атаки на столицу, то Кличко очертил актуальные данные. По состоянию на сейчас известно о падении обломков в пяти районах Киева.

Так, рассказал Кличко, из-за падения обломков были зафиксированы возгорания и повреждения:

в Соломенском районе горела квартира в жилом доме,

в Святошинском - нежилое помещение,

обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

"Сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте - в Святошинском районе столицы", - передал мэр.

Также стало известно, что в Киеве обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и на жилой дом на Оболони.

"Экстренные службы направляются на места", - сообщил он.