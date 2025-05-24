ua en ru
Сб, 24 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве непрерывно работает ПВО из-за массированной атаки, уточнены последствия

Киев, Суббота 24 мая 2025 03:22
UA EN RU
В Киеве непрерывно работает ПВО из-за массированной атаки, уточнены последствия Фото: в Киеве рассказали об отражении массированной воздушной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Киев находится этой ночью, 24 мая, под массированной вражеской воздушной атакой. Активно ведется работа ПВО, а в столице фиксируют падение обломков в пяти районах, также известно о восьми пострадавших.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

"Ночная атака на Киев: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения", - рассказал городской голова.

Кличко отметил, что Киев и область находятся под массированной атакой со стороны российских оккупантов.

"В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО", - рассказал мэр.

Что касается последствий вражеской комбинированной атаки на столицу, то Кличко очертил актуальные данные. По состоянию на сейчас известно о падении обломков в пяти районах Киева.

Так, рассказал Кличко, из-за падения обломков были зафиксированы возгорания и повреждения:

  • в Соломенском районе горела квартира в жилом доме,
  • в Святошинском - нежилое помещение,
  • обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

"Сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте - в Святошинском районе столицы", - передал мэр.

Также стало известно, что в Киеве обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и на жилой дом на Оболони.

"Экстренные службы направляются на места", - сообщил он.

Массированный воздушный удар по Киеву

Как сообщалось ранее, накануне вечером, 23 мая, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", а затем ночью 24 мая - и баллистики.

Так, во время первой волны дроновой атаки (вечером в пятницу) в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков были повреждены 4 автомобиля, обошлось без пострадавших.

А уже ночью враг направил на столицу Украины десятки "Шахедов", а также нанес ракетные удары - из-за комбинированной атаки в Киеве снова раздавались взрывы и работала ПВО.

Детальнее о последствиях массированной атаки со стороны врага на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО Пожар Атака дронов Ракетная атака
NEWS
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"