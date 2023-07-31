Нужно увеличивать давление на РФ. Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

"Сегодня же российские нелюди обстреляли Херсон. Из артиллерии. Погиб работник полиции. Мои соболезнования. Ранены девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения "Город силы"...", - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир общей силы тех, кто ценит жизнь, - достаточно, чтобы преодолеть зло.

"Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости. Когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора. И я благодарю всех в мире, кто именно так и делает!", - подчеркнул Зеленский.

Обстрелы Херсона и области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя в основном артиллерию и управляемые авиабомбы.

В частности, сегодня оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека, еще 17 получили ранения.

Позже оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.