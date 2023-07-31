UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потрібно збільшувати тиск на РФ. Зеленський відреагував на обстріл Херсона

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові в черговий раз обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки поранено дев'ять людей, серед яких дитина.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні ж російські нелюди обстріляли Херсон. З артилерії. Загинув працівник поліції. Мої співчуття. Поранені дев’ять людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського об’єднання "Місто сили"…", - повідомив президент.

Глава держави наголосив, що попри будь-який російський терор, попри будь-які спроби Росії шантажувати світ спільної сили тих, хто цінує життя, - достатньо, щоб подолати зло.

"Ми можемо не лише завдати поразки державі-терористу, а й забезпечити перемогу справедливості. Коли всі, хто винен у терорі, нестимуть відповідальність. Але для цього потрібно щодня, щотижня, щомісяця збільшувати нашу співпрацю та збільшувати тиск на агресора. І я дякую всім у світі, хто саме так і робить!", - підкреслив Зеленський.

Обстріли Херсона та області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Зокрема, сьогодні окупанти обстріляли Херсон, в результаті чого загинули чотири людини, ще 17 отримали поранення.

Пізніше окупанти знову обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХерсонВійна Росії проти України