Потрібно збільшувати тиск на РФ. Зеленський відреагував на обстріл Херсона

"Сьогодні ж російські нелюди обстріляли Херсон. З артилерії. Загинув працівник поліції. Мої співчуття. Поранені дев’ять людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського об’єднання "Місто сили"…", - повідомив президент.

Глава держави наголосив, що попри будь-який російський терор, попри будь-які спроби Росії шантажувати світ спільної сили тих, хто цінує життя, - достатньо, щоб подолати зло.

"Ми можемо не лише завдати поразки державі-терористу, а й забезпечити перемогу справедливості. Коли всі, хто винен у терорі, нестимуть відповідальність. Але для цього потрібно щодня, щотижня, щомісяця збільшувати нашу співпрацю та збільшувати тиск на агресора. І я дякую всім у світі, хто саме так і робить!", - підкреслив Зеленський.

Обстріли Херсона та області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Зокрема, сьогодні окупанти обстріляли Херсон, в результаті чого загинули чотири людини, ще 17 отримали поранення.

Пізніше окупанти знову обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки загинула жінка.

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