Нужно направить часть международной помощи на финансирование пассажирских перевозок УЗ, - ФРТУ

Украина, Среда 10 декабря 2025 11:11
UA EN RU
Нужно направить часть международной помощи на финансирование пассажирских перевозок УЗ, - ФРТУ Фото: в ФРТУ заявили, что нужно направить часть международной помощи на финансирование пассажирских перевозок УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

На время войны власть должна ввести мораторий на рост тарифов государственных монополий, а международную помощь, которая не может быть направлена Силам Обороны, направить на выполнение социальных обязательств, прежде всего - финансирование пассажирских перевозок УЗ.

Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак во время обсуждения тарифной политики государственных компаний, пишет РБК-Украина.

"Украинские предприятия, и малые, и средние, и крупные, сейчас балансируют на грани. Повышение тарифов будет означать, что часть бизнесов просто не выдержит, они закроются и уже не смогут восстановиться после войны. Металлурги еще держатся, но многие производства уже останавливаются. Надо дать возможность им выжить", - подчеркнул Гусак.

В то же время он напомнил, что государство имеет возможности привлекать внешнюю помощь, как прямую, так и кредитную, - поэтому финансирование убыточных пассажирских перевозок и восстановление инфраструктуры Укрзализныци должно осуществляться непосредственно из госбюджета, а не за счет повышения грузовых тарифов.

"Финансирование из госбюджета это ситуация win-win. Потому что украинские предприятия, во-первых, смогут выжить, а во-вторых - заплатить больше налогов, которые можно будет направить уже без каких-либо ограничений на военные нужды", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что ФРТУ решительно поддерживает идею освободить Укрзализныцю от уплаты налога на землю - это, по его убеждению, позволит компании высвободить средства и направить их на критические потребности отрасли. Кроме того, в долгосрочной перспективе нужно вернуться к вопросу анбандлинга Укрзализныци, и разделить пассажирские и грузовые перевозки.

Повышение тарифов УЗ

Как известно, "Укрзализныця" выступила с инициативой повысить на 40% тарифы на грузовые перевозки.

В то же время, против выступили в Минэкономики: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр.

