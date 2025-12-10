ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень УЗ, - ФРТУ

Україна, Середа 10 грудня 2025 11:11
UA EN RU
Потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень УЗ, - ФРТУ Фото: у ФРТУ заявили, що потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

На час війни влада має запровадити мораторій на зростання тарифів державних монополій, а міжнародну допомогу, яка не може бути направлена Силам Оборони, спрямувати на виконання соціальних зобов’язань, насамперед - фінансування пасажирських перевезень УЗ.

Таку думку висловив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак під час обговорення тарифної політики державних компаній, пише РБК-Україна.

"Українські підприємства, і малі, і середні, і великі, зараз балансують на межі. Підвищення тарифів означатиме, що частина бізнесів просто не витримає, вони закриються і вже не зможуть відновитися після війни. Металурги ще тримаються, але багато виробництв уже зупиняються. Треба дати можливість їм вижити", - наголосив Гусак.

Водночас він нагадав, що держава має можливості залучати зовнішню допомогу, як пряму, так і кредитну, - тож фінансування збиткових пасажирських перевезень та відновлення інфраструктури Укрзалізниці повинно здійснюватися безпосередньо з держбюджету, а не за рахунок підвищення вантажних тарифів.

"Фінансування з держбюджету це ситуація win-win. Бо українські підприємства, по-перше, зможуть вижити, а по-друге - заплатити більше податків, які можна буде спрямувати вже без будь-яких обмежень на військові потреби", - підкреслив експерт.

Він також зауважив, що ФРТУ рішуче підтримує ідею звільнити Укрзалізницю від сплати податку на землю - це, на його переконання, дозволить компанії вивільнити кошти й направити їх на критичні потреби галузі. Крім того, у довгостроковій перспективі потрібно повернутися до питання анбандлінгу Укрзалізниці, та розділити пасажирські і вантажні перевезення.

Підвищення тарифів УЗ

Як відомо, "Укрзалізниця" виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення.

Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року.

"Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств", - заявив міністр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті