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"Нужно общаться с соседями". Ермак назвал вывод после переговоров с Сийярто

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Украине необходимо вести диалог со странами-соседями. Это касается Венгрии и других государств, которые не являются агрессорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на встрече с журналистами.

По словам Ермака, после вчерашних переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто он сделал вывод, что всем нужно работать над тем, чтобы состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Но цель не просто встреча.

"Мой вывод: нам надо всем работать, чтобы встреча состоялась. Цель не просто встреча. Цель - говорить с соседями, если они не агрессоры, и делать все, чтобы у них была проукраинская позиция", - отметил руководитель ОП.

 

Он напомнил, что также недавно состоялась "очень успешная" встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Это, по мнению Ермака, продолжение политики Зеленского для объединение всего мира. 

Ермак подчеркнул, что вчера, 29 января, во время визита в Ужгород Сийярто сказал важные слова о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Но работу нужно продолжать 24/7. Тогда наша страна получит все, что необходимо для победы. 

Встреча Ермака и Сийярто

Напомним, вчера, 29 января, в Ужгороде состоялась встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и руководителя ОП Андрея Ермака. 

В частности, Сийярто заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. 

Более детально о визите главы МИД Венгрии можете узнать в материале РБК-Украина

 

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ВенгрияАндрей ЕрмакОфис президента