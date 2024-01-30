"Потрібно спілкуватися з сусідами". Єрмак назвав висновок після переговорів з Сійярто

За словами Єрмака, після вчорашніх переговорів з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто він зробив висновок, що всім потрібно працювати над тим, щоб відбулася зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Але ціль не просто зустріч.

"Мій висновок: нам треба всім працювати, щоб зустріч відбулася. Ціль не просто зустріч. Ціль - говорити з сусідами, якщо вони не агресори, і робити все, щоб вони мали проукраїнську позицію", - зазначив керівник ОП.

Він нагадав, що також нещодавно відбулася "дуже успішна" зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Це, на думку Єрмака, є продовженням політики Зеленського для об'єднання всього світу.

Єрмак наголосив, що вчора, 29 січня, під час візиту до Ужгорода Сійярто сказав важливі слова про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Але роботу слід продовжувати 24/7. Тоді наша країна отримає все, що потрібне для перемоги.

Зустріч Єрмака та Сійярто

Нагадаємо, вчора, 29 січня, в Ужгороді відбулася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та керівника ОП Андрія Єрмака.

Зокрема, Сійярто заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Більш детально про візит глави МЗС Угорщини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.