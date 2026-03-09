Нужно ускорить темпы: Каллас высказалась за быстрое расширение ЕС
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась за ускорение процесса расширения блока. Она призвала активнее продвигать интеграцию стран-кандидатов, среди которых Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По ее словам, расширение должно и в дальнейшем происходить на основе выполнения необходимых критериев, однако в нынешних условиях ЕС должен действовать быстрее.
"Расширение является противоядием от российского империализма и знаком того, что самый амбициозный многосторонний проект в истории, Европейский Союз, останется навсегда", - подчеркнула Каллас.
В то же время дипломат подчеркнула, что расширение не следует рассматривать только как бюрократическую процедуру выполнения критериев.
"Расширение описывают как самую успешную внешнюю политику Союза, которая расширяет зону стабильности, мира и процветания", - добавила она, ссылаясь на данные Евробарометра, которые свидетельствуют о широкой поддержке расширения блока из 27 членов.
Поддерживают ли в ЕС идею быстрого расширения?
В издании отметили, что призывы к более быстрому расширению звучат на фоне дискуссий внутри ЕС. Европейская комиссия выступает за ускорение процесса, тогда как некоторые страны-члены настаивают на более осторожном подходе.
По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, страны-члены пытаются найти компромисс, чтобы продолжить процесс расширения, несмотря на разногласия между Европейской комиссией и Советом ЕС.
Сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в Совете ЕС уделяли особое внимание этому вопросу. Целью является завершение переговоров по вступлению Украины до конца 2027 года, хотя подписание договора о членстве может состояться позже.
В конце февраля в Евросоюзе начали активно обсуждать изменение внутренних правил, чтобы подготовить блок к возможному расширению. Речь идет, в частности, об обновлении норм, которые действуют уже более 40 лет.
В то же время в Брюсселе отмечают, что вопрос конкретных сроков вступления пока остается открытым, ведь страны-кандидаты должны выполнить все необходимые критерии.
Несмотря на это, в Киеве настаивают на политическом решении относительно членства. Украинская власть считает, что такой шаг стал бы четким сигналом для общества и инвесторов о необратимости европейского курса страны.