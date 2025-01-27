"Нужно наращивать усилия сейчас". Рютте призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов Альянса увеличить свои оборонные расходы сверх их общей цели в 2% ВВП. Она была установлена 10 лет назад и сейчас считается слишком низкой из-за новых вызовов со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Такое заявление Рютте сделал во время выступления в Лиссабоне вместе с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.
"Чтобы сохранить силу НАТО, мы должны продолжать адаптироваться, а чтобы гарантировать нашу безопасность в будущем, нам также необходимо наращивать наши усилия сейчас. Это также означает, что нам нужно больше тратить нашу оборону", - сказал генсек НАТО.
Рютте отметил, что установленная 10 лет назад цель в 2% валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточна для решения "задач завтрашнего дня".
В то же время премьер Португалии подтвердил обещание страны достичь цели 2% к 2029 году. Отмечается, что в 2023 году Португалия потратила 1,5% своего ВВП на обязательства перед НАТО.
Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.
Сегодня стало известно, что Литва и Эстония после "хорошего и конструктивного давления" со стороны США пообещали достичь 5% расходов на оборону.
Добавим, ранее Bloomberg писал, что в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.
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