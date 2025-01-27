"Потрібно нарощувати зусилля зараз". Рютте закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав членів Альянсу збільшити свої оборонні витрати понад їхню спільну мету у 2% ВВП. Вона була встановлена 10 років тому і зараз вважається занадто низькою через нові виклики з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таку заяву Рютте зробив під час виступу в Лісабоні разом із прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро.
"Щоб зберегти силу НАТО, ми повинні продовжувати адаптуватися, а щоб гарантувати нашу безпеку в майбутньому, нам також необхідно нарощувати наші зусилля зараз. Це також означає, що нам потрібно більше витрачати нашу оборону", - сказав генсек НАТО.
Рютте зазначив, що встановлена 10 років тому мета у 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) недостатня для вирішення "завдань завтрашнього дня".
Водночас прем'єр Португалії підтвердив обіцянку країни досягти мети 2% до 2029 року. Зазначається, що у 2023 році Португалія витратила 1,5% свого ВВП на зобов'язання перед НАТО.
Нагадаємо, минулого тижня президент Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Це було б справедливим підходом, щоб зменшити фінансове навантаження на США.
Сьогодні стало відомо, що Литва та Естонія після "хорошого та конструктивного тиску" з боку США пообіцяли досягти 5% витрат на оборону.
Додамо, раніше Bloomberg писав, що у НАТО розглядають підвищення норми витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.
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