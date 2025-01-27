Две страны НАТО согласились достичь 5% расходов на оборону
Литва и Эстония после "хорошего и конструктивного давления" со стороны Соединенных Штатов Америки (США) пообещали достичь 5% расходов на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financal Times (FT).
Литва планирует тратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП со следующего года и как минимум до 2030-го. Это, в свою очередь, вдвое больше, чем сегодняшние показатели.
"Конечно, есть давление (со стороны США. - ред.), и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и крупнейшего союзника в НАТО... Мы не можем игнорировать эти сигналы. Но это не единственная причина. Для нас экзистенциально важно иметь здесь реальные военные возможности", - заявил Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы.
Фото: расходы на оборону стран-членов НАТО (ft.com)
Глава эстонского правительства Кристен Михал, в свою очередь, заявил, что его страна также планирует выделять на оборону 5% ВВП. Он назвал Штаты ключевым партнером по вопросам безопасности и отметил, что расходы НАТО на оборону должны вырасти.
"Мы знаем нашего противника, и я полностью согласен - наша цель должна составлять 5 процентов", - добавил он.
Увеличение расходов на оборону стран НАТО
Действующий президент США Дональд Трамп ранее уже неоднократно призывал страны-члены НАТО усиливать расходы на собственную оборону. В прошлом году он также угрожал, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с членами НАТО, которые не выполнили своих финансовых обязательств перед Альянсом.
В декабре 2024-го Трамп заявил, что Штаты могут выйти из НАТО, если союзники не согласятся повысить свои расходы на оборону.
В январе президент призвал членов Альянса повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.
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