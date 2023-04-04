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Нужны современные самолеты. Игнат призывает не манипулировать информацией о передаче МиГ-29

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев призывают не манипулировать информацией о передаче истребителей МиГ-29 и не распространять ложную информацию с "победными заголовками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат просит украинцев не распространять фейковые сообщения о передаче Словакией и Польшей десятки истребителей МиГ-29.

"Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные "победные новости" о передаче словацких и польских МиГ, благодаря чему, цитирую… "удалось укомплектовать три бригады истребителей"… И откуда вообще взялась цифра 72", - отметил он.

Игнат напомнил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Однако передача польских и словацких самолетов только усилит возможности украинской авиации, но не обеспечит абсолютное преимущество.

"Для завоевания преимуществ в воздухе и победы нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения", - подчеркнул Игнат.

Напомним, Словакия сообщила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Эти самолеты уже охраняют украинское небо.

Также Польша объявила, что предоставила Украину свои истребители МиГ-29, однако их количество не озвучивается.

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