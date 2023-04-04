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Потрібні сучасні літаки. Ігнат закликає не маніпулювати інформацією про передачу МіГ-29

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українців закликають не маніпулювати інформацією про передачу винищувачів МіГ-29 та не поширювати неправдиву інформацію з "переможними заголовками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат просить українців не поширювати фейкові повідомлення про передачу Словаччиною та Польщею десятки винищувачів МіГ-29.

"Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГів, завдяки чому, цитую… "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів"… І звідки взагалі взялась цифра 72", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що у складі Повітряних сил є п'ять винищувальних бригад, три з них мають на озброєнні МіГ-29. Проте передача польських та словацьких літаків лише посилить спроможності української авіації, але не забезпечить абсолютну перевагу.

"Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки з широким спектром озброєння", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, Словаччина повідомила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ці літаки вже захищають українське небо.

Також Польща оголосила, що надала Україні свої винищувачі МіГ-29, проте їх кількість не озвучується.

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