Вам нужно всего одно упражнение для сохранения мобильности в любом возрасте

С возрастом многие из нас сталкиваются с неприятной проблемой - постепенной потерей способности свободно двигаться, что связано со снижением мышечной силы и гибкости. К счастью, есть одно упражнение, которое является необходимой базой.
О каком именно движении тела идет речь, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.
Приседания классифицируются как многосуставное упражнение, которое помогает задействовать несколько групп мышц одновременно, включая мышцы задней поверхности бедра, икроножные мышцы, ягодицы, корпус и поясницу. Это делает их чрезвычайно эффективными для улучшения общей силы и мобильности, что является ключевым для выполнения повседневных задач.
Одним из самых больших преимуществ приседаний является то, что вам не нужно никакого специального оборудования или абонемента в спортзал. Вы можете просто выполнять базовые приседания в своей гостиной, получая при этом все преимущества для здоровья. Существуют также различные варианты приседаний, которые помогут сфокусироваться на определенных группах мышц, одновременно улучшая общую силу и мобильность тела.
Одно исследование показывает, что постепенное чередование приседаний с добавлением свободного веса может снизить вероятность травм, одновременно улучшая общую силу тела. Рекомендуется, чтобы люди, выполняющие приседания, со временем увеличивали интенсивность тренировок и общий объем упражнения, чтобы помочь организму адаптироваться и стать сильнее.
Конечно, способности каждого человека к выполнению упражнения на начальном этапе различаются. Многие могут не чувствовать себя комфортно, сразу беря тяжелые веса. Для начинающих на самом деле важнее в совершенстве отработать технику выполнения упражнения, чем его интенсивность или объем. Это поможет значительно уменьшить риск травм.
Чтобы правильно выполнить приседания, сначала станьте, расставив стопы чуть шире бедер, держите грудь приподнятой, а мышцы корпуса напряженными. Затем:
Помните, что всегда лучше выполнять приседания с правильной техникой и малым весом или без него, чем с плохой техникой и большим весом.
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