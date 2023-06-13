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Нужна на поле боя. Подоляк призвал союзников передать технику, которая пылится в ангарах

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада необходимо передать Украине технику, которая продолжает пылится в ангарах. Сейчас она нужнее на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк отметил, что война России против Украины стала "чудесной возможностью" для многих стран Европы выгодно перевооружиться. Они могут отдать устаревшее вооружение и получить новую технику за счет стратегических партнеров.

При этом советник руководителя ОП подчеркнул, что странам Запада не нужно сейчас такое большое количество оружия, если главной стратегической угрозой для Европы является Россия.

"Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, покрытой пылью и не планируемой к использованию… Не лучше ли передать как можно больше оружия прямо на поле боя и "умиротворить" агрессора здесь и сейчас?" - добавил Подоляк.

Военная помощь Украине

Отметим, что союзники Украины массово передают нашей стране не только современную, но и устаревшую военную технику, которая долгое время находилась на складах.

К примеру, некоторые страны специально восстанавливают и модернизируют танки Leopard, чтобы предоставить их украинским защитникам. Похожая ситуация происходит и с немецкими БМП Marder.

Также недавно Украина запросила у Австралии информацию насчет 41 истребителя F-18, которые были сняты с эксплуатации.

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