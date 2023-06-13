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Потрібна на полі бою. Подоляк закликав союзників передати техніку, яка вкрита пилом в ангарах

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країнам Заходу необхідно передати Україні техніку, яка продовжує припадати пилом в ангарах. Зараз вона потрібніша на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Подоляк зазначив, що війна Росії проти України стала "чудовою можливістю" для багатьох країн Європи вигідно переозброїтися. Вони можуть віддати застаріле озброєння та отримати нову техніку за рахунок стратегічних партнерів.

При цьому радник керівника ОП наголосив, що країнам Заходу не потрібна зараз така велика кількість зброї, якщо головною стратегічною загрозою для Європи є Росія.

"Сьогодні ангари багатьох країн наповнені сучасною військовою технікою, вкритою пилом і не планується до використання… Чи не краще передати якнайбільше зброї прямо на поле бою і "утихомирити" агресора тут і зараз?" - додав Подоляк.

Військова допомога Україні

Зазначимо, що союзники України масово передають нашій країні не лише сучасну, а й застарілу військову техніку, яка тривалий час була на складах.

Наприклад, деякі країни спеціально відновлюють та модернізують танки Leopard, щоб надати їх українським захисникам. Схожа ситуація відбувається і з німецькими БМП Marder.

Також нещодавно Україна запросила в Австралії інформацію щодо 41 винищувача F-18, які було знято з експлуатації.

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