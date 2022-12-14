В Киеве сбили еще два дрона оккупантов

Украинские защитники сбили еще два вражеских дрона, которыми оккупанты пытались атаковать Киев. Всего силы ПВО ликвидировали 13 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожены 13 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня российские войска атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед".

В КМВА сообщили, что обломок от сбитого дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

Детальнее о ситуации в Киеве и последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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